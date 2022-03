Con Tullio Solenghi a Sassuolo Fantozzi rivive ancora

Pubblicità





















Al Crogiolo una serata dedicata a Paolo Villaggio e le realtà comiche che ha ispirato come lo stesso Solenghi ha precisato in apertura di serata.

Un viaggio attorno all’universo del Villaggio scrittore condotto da un consumato e sempre in splendida forma uomo di spettacolo genovese.

Solenghi con il ritmo del consumato attore passando da testi conosciuti a chicche inedite ha divertito l’intera platea per tutta la durata dello spettacolo.

Lo sguardo attento e critico sulla società italiana degli anni settanta come solo Paolo Villaggio ha saputo tradurre in romanzo prima e in cinema poi per una sera ha usato il teatro per vibrare e divertire ancora tutti e nessuno escluso.

Claudio Corrado