Doppio appuntamento al teatro San Prospero di Reggio per l’ultimo fine settimana di marzo

Pubblicità





















On Art Propone due serate di Teatro per tutta la città. Si inizia sabato 26 Marzo con la prima nazionale dello spettacolo scritto e diretto da Manuela Mellini Girls o

stage. Un musical per raccontare un’ amicizia nata sulle tavole di un palcoscenico.

Due artiste stanche del solito show decidono di cambiare, di rimettersi in gioco tra passato, presente e futuro, creando il loro personalissimo spettacolo.

La creazione di questo spettacolo rivelerà loro emozioni inaspettate tra vita artistica e vita reale.

Una passeggiata tra le pagine del musical dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri.

I personaggi del musical a loro più cari si racconteranno riportando alla luce i loro lati più conosciuti e quelli mai svelati.

Verrete ammaliati dalla Strega del Nord, confortati dalla dolce Dorothy, conquistati da Velma e Roxy, trasportati nelle atmosfere del Vaudeville e nella New York degli anni 90 e tanto altro ancora.

Tanti personaggi, tante storie tra finzione e realtà, accompagnate da musica dal vivo.

Storie di musical e di amicizia: dal palco alla realtà.

In scena le performer Lucia Chierici e Carmen Capuano sono assistite dal musicista il M° Fabio Biaggi.

Domenica 27 marzo, alle ore 18:00 nomi prestigiosi per una serata all’insegna del Cabaret. Andrea Casoni, affermato comico reggiano, conduce la serata con gli ospiti Maria Rossi, Alex De Santis e Alfredo Minutoli che dopo aver presenziato a trasmissioni quali Maurizio Costanzo show, Zelig, Colorado e non solo, si presentano tutti assieme per quella che è la seconda serata di On Art Cabaret. Progetto che ha debuttato a febbraio con grande successo di pubblico e critica.

Per tutti gli eventi info e prenotazioni presso la biglietteria del Teatro San Prospero.