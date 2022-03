Modena: interventi della Polizia di Stato per una rissa presso un esercizio pubblico e la cattura di un ricercato

Pubblicità





















Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Modena hanno denunciato in stato di libertà, nella giornata di ieri, 6 giovani per il reato di rissa a seguito di un intervenuto, effettuato intorno alle 05.30, in un bar sito in via Emilia Est. Gli Agenti, a poca distanza dal locale, hanno identificato due giovani stranieri rispettivamente di anni 20 e 23 che presentavano lievi escoriazioni al volto e che raccontavano di avere avuto poco prima un litigio con altri due giovani per offese subite dalle loro ragazze. Nel contempo un altro equipaggio ha rintracciato un 38enne e un 39enne italiani anche loro con varie escoriazioni e graffi, che avevano partecipato alla rissa.

La ricostruzione sul posto ha consentito agli agenti di stabilire l’esatta dinamica e di procedere al deferimento in stato di libertà complessivamente di 6 persone, di cui 2 ragazze di anni 18 e 20 partecipanti alla rissa, che si erano affrontate scagliandosi addosso anche delle sedie e dei tavoli presenti nel locale.

Sempre alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano di anni 37 anni, perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Modena, che doveva espiare la pena di anni 3, mesi 4 e giorni 29 di reclusione per numerosi reati predatori consumati in provincia, furti con strappo e furti in abitazione.

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante della Questura di Modena ha denunciato in stato di libertà una donna italiana di 52 anni, per furto. Gli agenti sono intervenuti a seguito di richiesta da parte del responsabile della sicurezza di un centro commerciale in zona Crocetta che aveva sorpreso la donna che utilizzando le “Casse Fai da Te” si stava allontanando facendo scattare le barre antitaccheggio. La donna aveva scansionato solo alcuni prodotti per un valore di 15 euro a fronte di 93 euro dovuti. I poliziotti giunti sul posto accertavano i fatti e procedevano alla denuncia della donna in stato di libertà.

L’attività è continuata in serata con servizi straordinari di prevenzione e repressione dei furti in abitazione. I controlli, diretti da Sostituto Commissario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno visto l’impiego della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine. Numerosi i posti di controllo in zona Buona Pastore da piazza Manzoni, via Sassi, via Pastrengo a via Vignolese, che hanno permesso di controllare 34 veicoli e i relativi occupanti e a sanzionare un’automobilista straniera che si trovava alla guida del proprio veicolo con patente straniera non valida sul territorio nazionale. L’attività ha portato all’identificazione di 53 persone e all’accompagnamento con contestuale denuncia in stato di libertà di un cittadino straniero per inottemperanza delle norme sugli stranieri, la cui posizione è stata trattata dall’Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal TN.

Poco dopo la mezzanotte, la volante è altresì intervenuta in soccorso di un giovane che stava camminando sulla tangenziale tra le uscite 3 e 5, come segnalato da automobilisti in transito alla sala operativa. Lo stesso veniva messo in sicurezza e riaccompagnato in città.