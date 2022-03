Nel parmense tre incendi di vegetazione stanno impegnando i vigili del fuoco

Pubblicità





















Il territorio provinciale di Parma è stato interessato nelle ultime ore da tre incendi di vegetazione.

Nel territorio di Pellegrino Parmense ha riguardato zone particolarmente impervie nelle quali sono stati impegnati 25 vigili del fuoco. una unità di Comando Locale e 3 Elicotteri che hanno effettuato decine di lanci di acqua. Presente anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per il monitoraggio delle aree interessate dalle fiamme.

Nell’incendio di Cassio Parmense sono state impiegate 15 unità mentre nell’incendio di Bardi 9 unità.

Oltre al personale del Comando di Parma, è stato impegnato anche personale dei Comandi di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Presente anche personale dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna, dei Carabinieri Forestali e circa 30 volontari del Coordinamento provinciale della Protezione Civile.

Durante la notte saranno assicurati dei presidi per il monitoraggio delle zone interessate e per la pianificazione delle operazioni di spegnimento e bonifica che riprenderanno alle prime luci di domani.