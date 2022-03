StraBologna Scuole 2022: quasi 400 bambini in pista sabato 26 marzo

Pubblicità





















Sabato 26 marzo 2022 si è tenuto il primo evento di quattro del progetto StraBologna Scuole – 15° Gran Prix Emil Banca grazie alla collaborazione di UISP con la Polisportiva Pontevecchio e all’appoggio di Emil Banca, LloydsFarmacia e Coop Alleanza 3.0.

Il progetto StraBologna Scuole – 15° Gran Prix Emil Banca, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale nasce con l’obbiettivo di coinvolgere tutti i bimbi delle scuole primarie di Bologna per introdurli alle discipline dell’atletica leggera al fine di per promuovere movimento, divertimento e sana competizione.

Già durante l’anno, istruttori UISP e Pontevecchio organizzano a titolo gratuito lezioni di avviamento all’atletica nelle scuole aderenti al progetto, allo scopo di far provare le attività della disciplina dell’atletica agli alunni delle 40 scuole primarie partecipanti e prepararli quindi alle giornate di sport organizzate presso lo StraBologna Stadium (Centro Sportivo Arcoveggio).

Oltre 400 il numero dei bambini presenti allo StraBologna Stadium: a scendere in pista gli alunni delle classi delle scuole Casaralta, Croce Coperta, Dozza, Ferrari, Pavese e Tambroni.

I bimbi, accompagnati dai genitori e dalle insegnanti, sotto lo sguardo vigile degli istruttori UISP e Pontevecchio si sono cimentati nelle prove di lancio del vortex, salto in lungo, corsa di velocità con fotocellule e staffette, inoltre, i ragazzi delle classi quinte hanno avuto l’occasione di simulare il lancio del giavellotto e il lancio del martello.

Il tutto accompagnato dall’animazione artistica e musicale diretta da Sound Management Corporation e dalle mascotte del parco acquatico La Quiete.

Per ogni classe sono stati premiati i 3 bambini e le 3 bambine più veloci nella corsa di velocità con le fotocellule, i quali hanno guadagnato la qualificazione alla finalissima: la StraBologna Sprint, gara di velocità in programma sabato 21 maggio 2022 in Piazza Maggiore.

Inoltre, La Quiete ha regalato ai vincitori degli ingressi omaggio al Parco acquatico La Quiete.

Sulla base dei tempi ottenuti nelle staffette sono state premiate le 3 squadre più veloci per ogni classe. In base a questi tempi ogni scuola ha guadagnato un punteggio che, sommato a quello guadagnato grazie alla partecipazione alla StraBologna del 22 maggio 2022, permetterà ai primi istituti classificati di ricevere un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale didattico/sportivo.

Le prossime giornate di sport si disputeranno sabato 2 aprile, 9 aprile e 30 aprile

Domenica 22 maggio 2022 torna la StraBologna, una grande festa della città adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Come da tradizione, sabato 21 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 41esima edizione della StraBologna.