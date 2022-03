Educazione finanziaria ed accesso al credito: giovedì 31 marzo terzo webinar firmato Lapam

Pubblicità





















Investimenti e finanza: questi due temi sono fondamentali per gli imprenditori, ma spesso essi non hanno gli strumenti necessari per affrontarli correttamente. Lapam, da sempre accanto ai suoi associati, propone una serie di webinar formativi per finire pillole di conoscenza pratica e concreta. Il terzo evento di questa collana di seminari formativi si terrà online giovedì 31 marzo dalle 14.30 alle 16.

Nell’incontro di giovedì 31 marzo Marco Damiani dell’ufficio credito e bandi Lapam, approfondirà il tema della gestione dei rapporti delle banche e in particolare di come accedere al credito bancario e agli strumenti finanziari specifici per le vari imprese. Sarà messo in luce il nuovo rapporto che si sta venendo a delineare tra aziende e istituti bancari, il concetto di rating e centrale rischi e come convincere la propria banca a erogare un finanziamento in vista di un progetto specifico. Infine, saranno presentati due casi concreti del funzionamento della finanza aziendale con la possibilità per gli imprenditori di fare domande al fine di comprendere al meglio la propria situazione.

L’ultimo incontro della collana si terrà giovedì 7 aprile dalle 14.30 alle 16 e si concentrerà sulla stesura dei business plan come strumento fondamentale per programmare costi e ricavi nell’ottica di una sempre più precisa ed efficace pianificazione aziendale. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.