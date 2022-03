FabLab Junior, arriva l’ecologia

Pubblicità





















Tornano con una marcia in più i laboratori gratuiti del FabLab Junior, che si trova presso Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano, il polo dell’innovazione di Fiorano Modenese.

Gli appuntamenti pomeridiani per ragazze e ragazzi sono ora ideati per divertire ma anche per sviluppare l’apprendimento di specifiche abilità segnalate da DigiComp, il framework europeo che classifica le capacità digitali oggi necessarie. In questa chiave FabLab Junior ha anche di recente aderito a Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro. Inoltre, arriva anche l’abbinamento fra STEAM ed ecologia per sviluppare la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali.

Tutti i laboratori del FabLab Junior sono sostenuti da Comune di Fiorano e Fondazione di Modena. La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati, l’iscrizione obbligatoria si effettua scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

Questi gli appuntamenti: si inizia martedì 5 con “Chocolate Steam Challenge” (9-14 anni) per passare giovedì 7 a “Coniglio coding!”, laboratorio nato per proporre le basi della programmazione alla fascia 6-9 anni. Martedì 12 c’è Ecosteam, dove artisti ecologici 9-14 anni si cimenteranno con i pigmenti naturali per dipingere un quadro ecosostenibile. Giovedì 14 toccherà a “Caccia al tesoro: chi troverà l’uovo robotico?” (6-9 anni) per passare martedì 19 a “Realtà virtuale: con i visori 3D esploriamo mondi nascosti” (9-14 anni) per il quale è richiesto l’uso dello smartphone. Giovedì 21 c’è “Realtà aumentata: giochiamo con gli animali” (6-9 anni) e martedì 26 tocca a “Inchiostro conduttivo” (9-14 anni) per illuminare l’arte. Si chiude giovedì 28 con “Toontastic 3D: inventa una storia animata” (6-9 anni) per creare un vero e proprio cartone animato.

Tutti i laboratori iniziano alle ore 17 e sono già prenotabili.