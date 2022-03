Polizia di Stato, la Segreteria S.I.A.P. di Reggio Emilia circa il lavoro straordinario effettuato dalle Volanti

Pubblicità





















“Quotidianamente la nostra O.S. si confronta con gli iscritti e non, in servizio presso l’Ufficio Volanti della Questura di Reggio Emilia. È da tempo che ci viene segnalato un diffuso e giustificato malessere, anche a causa di un pagamento solo parziale (ormai divenuto sistematico) delle ore di lavoro straordinario effettuato dalle Volanti a seguito degli interventi di Polizia, sempre più numerosi e articolati, conseguenti all’espletamento delle “normali” attività di controllo del territorio e di repressioni dei reati”, dichiara il Segretario Provinciale del SIAP Giovanni Punzo.

“A Reggio Emilia, grazie alla sensibilità del Signor Questore – che è riuscito a far aumentare il monte ore della Questura di 450 ore – sono attualmente destinate solamente 350 ore mensili circa, in relazione ad un totale di 58 operatori della Squadra Volante; ne discende quindi, per media, che a ciascuno di loro spetterebbe la retribuzione di solo 6 ore di lavoro straordinario al mese (ammontare di 40 euro circa), a fronte della media di 35/45 ore al mese che puntualmente gli operatori delle Volanti sono “portati a fare” (perché non lo si sceglie e non vi si può sottrarre!)”.

“Mi preme sottolineare – prosegue Punzo – che le prestazioni in argomento (straordinario), nel caso dei “ragazzi” impiegati sulle Volanti, fanno riferimento alle indispensabili e improrogabili attività di “pronto intervento” che, per la loro stessa natura (arresti, processi per direttissima, fermi, accompagnamenti, identificazione di stranieri, vigilanze, obbiettivi sensibili, scorte, ecc…) impongono puntualmente il protrarsi del normale orario di servizio da parte degli operatori intervenuti.

Tenuto conto della mole di lavoro svolto e della delicatezza delle funzioni esercitate per garantire i migliori standard di sicurezza ed efficienza in una città diventata “complicata” come Reggio Emilia (vedasi i recenti fatti di cronaca), come ribadiamo da tanto – e ancor più oggi è palese – riteniamo che le ore di straordinario in argomento non siano sufficienti.

Chiediamo al sig. Questore che queste risorse inviate dal Ministero siano destinate “ai ragazzi delle Volanti”. 6 ore di straordinario pro-capite mensile ad operatore sono troppo poche.

In merito a quest’argomento, proprio ieri in un tavolo di confronto tra il Signor Questore e la nostra O.S., al cospetto anche delle altre OO.SS., abbiamo chiesto che venga aumentato il monte ore della Squadra Volante”.

“Oltre alla richiesta avanzata mesi addietro – e ancora in fase di sviluppo – , di implementare il personale della Squadra Volante per far fronte a tutte le criticità connesse a questo Territorio Reggiano, ricordando al Signor Questore che il rapporto tra la situazione sociale attuale e la conseguente mole di lavoro che grava sulle Volanti, come confermato dagli ultimi dati ufficiali del Ministero dell’Interno che vede le volanti reggiane effettuare più del doppio degli interventi rispetto alla media nazionale, noi del SIAP ci siamo sentiti in dovere, istituzionale ma soprattutto morale, di avanzare le richieste rappresentate in questo comunicato e attendiamo fiduciosi e speranzosi il concretizzarsi degli impegni assunti, vista la sensibilità e attenzione rappresentata in tutte le sedi dal Signor Questore alle donne e agli uomini del Suo importante e fondamentale Ufficio Volanti”, conclude il Segretario Provinciale del SIAP Giovanni Punzo.