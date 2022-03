Carpi: dal 1° aprile nuove norme per l’accesso di cittadini a sedi...

L’Amministrazione comunale informa che, in seguito ai provvedimenti governativi, da domani, venerdì 1, al 30 aprile, le norme anti-Covid per l’accesso a sedi comunali non prevedono più di esibire la “certificazione verde”, ma solo di indossare una mascherina facciale.