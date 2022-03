Chiude l’Hub Bonfiglioli a Calderara: 74.000 le dosi di vaccino effettuate da inizio campagna

Pubblicità





















Coincide con il termine dello stato di emergenza la chiusura dell’Hub vaccinale Bonfiglioli di Calderara di Reno. Dal 01 aprile, infatti, la struttura messa a disposizione dalla Bonfiglioli S.p.a. per il Comune di Calderara e l’Azienda AUSL cesserà la propria attività. Il Comune di Calderara, in collaborazione con AUSL e Distretto sanitario Pianura Ovest, era stato uno dei primi ad attivare un HUB vaccinale, inizialmente avviato il 30 marzo 2021 presso il centro Sportivo Pederzini, e successivamente, dal 18 agosto ad oggi allestito, per il prosieguo della campagna anti Covid19, in via Armaroli 15 presso Bonfiglioli S.p.a., grazie alla disponibilità e sensibilità dall’Azienda calderarese e della sua Presidente Sonia Bonfiglioli. I numeri raggiunti in questo anno di attività sono importanti per tutto il territorio: 74.400 vaccinazioni effettuate negli hub di Calderara (687 presso il poliambulatorio, 23.343 presso Hub Pederzini e 50.370 presso Hub Bonfiglioli).

“Ci siamo attivati subito ad inizio emergenza per avere un hub sul territorio – dichiara il Sindaco di Calderara Giampiero Falzone – e i numeri ed i risultati raggiunti, non solo per Calderara dove la copertura vaccinale è al 92,4% della popolazione, ma per tutta l’area distrettuale e metropolitana, ripagano degli sforzi fatti. Grazie alla gigantesca campagna vaccinale che abbiamo messo in piedi oggi la pandemia non è per fortuna la stessa che avevamo conosciuto all’inizio e fa meno paura. Un grazie di cuore a tutti gli attori che hanno contribuito al raggiungimento di questi obiettivi, a partire da UP Calderara, Volontari Protezione Civile Calderara, Percorsi Sicuri, Croce Rossa, Bonfiglioli S.p.a., e un sentito ringraziamento al Distretto Sanitario Pianura Ovest nella persona della Direttrice Stefania Dal Rio, all’Azienda AUSL Bologna e a tutti i sanitari per tutto quello che insieme abbiamo fatto. E’ stato un vincente lavoro di squadra e l’impegno profuso da tutti in questi mesi e lo spirito di sacrificio dimostrato al servizio della comunità è stato un valore aggiunto”.