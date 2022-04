Chiusure programmate per lavori su A13. Annullata in A1 la chiusura dell’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine

Chiusure programmate per lavori su A13. Annullata in A1 la chiusura dell’uscita...

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la SS16 adriatica e la SP5, per rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine, che era prevista dalle 20:00 di venerdì 1 alle 12:00 di domenica 3 aprile.