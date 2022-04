Covid, 74.350 nuovi casi e 154 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 sono 74.350 (rispetto ai 73.195 di ieri). I tamponi processati sono 514.823 che portano il tasso di positività al 14,4%. Oggi si registrano 154 decessi (ieri erano 159). I guariti sono 82.443 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 5.557 unità per un totale di 1.271.487. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 9.981 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 476 con 47 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.261.030 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (9.053), seguita da Lazio (8.460) e Campania (7.903). La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi: 1 perchè non paziente Covid e 2 casi in quanto duplicati. Dei decessi comunicati oggi, 2 casi sono avvenuti nei giorni scorsi.

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che cinque decessi risalgono ad un periodo compreso tra il 23 e il 29 marzo. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che 2.695 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti.

