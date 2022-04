Il 3 è a Carpi è domenica ecologica, valgono le misure anti-smog

Pubblicità





















L’Amministrazione comunale ricorda che posdomani, 3 aprile, è una delle “domeniche ecologiche” 2021-2022 previste dalla Regione per le città che superano i 30mila abitanti: l’iniziativa consiste nell’applicare, dalle 8:30 alle 18:30, le limitazioni già valide dal 1° Ottobre al 30 Aprile nei giorni infrasettimanali (lunedì-venerdì stessi orari), ossia divieto di circolazione per tutti i veicoli “pre euro” (a benzina, a gasolio, ciclomotori e motocicli), tutti quelli “euro 1”, nonché tutti i veicoli a gasolio “euro 2”, “euro 3”, con l’aggiunta, la domenica, degli “euro4”.

I provvedimenti anti-smog valgono come sempre all’interno del perimetro “disegnato” dalle seguenti strade: tangenziale “Bruno Losi”, Provinciale 413, tangenziale “12 Luglio 1944”, vie Griduzza, Cavata, Secchia, Cavale, Lama di Quartirolo, Lama di Quartirolo Interna, Cattani. Sono invece percorribili e accessibili le strade che delimitano il suddetto perimetro, e i parcheggi prospicienti.

Ogni domenica fino al 30 Aprile 2022 sarà “ecologica” a parte il 17 Aprile (Pasqua).

Il Piano regionale integrato per la qualità dell’aria prevede inoltre limitazioni nei materiali combustibili per il riscaldamento domestico, e che in caso di superamento dei valori inquinanti rilevato dall’ARPAE, le misure si inaspriscono e si applicano tutti i giorni.

Per maggiori informazioni: sezione “Aria” del sito www.arpae.it