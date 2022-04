L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asp Carlo Sartori” di San Polo d’Enza affida il patrimonio in gestione ad Acer Reggio Emilia

Pubblicità





















L’Azienda pubblica di servizi alla persona di San Polo d’Enza “Asp Carlo Sartori” ha affidato la gestione del proprio patrimonio immobiliare ad Acer Reggio Emilia con una concessione d’uso della durata di due anni, prorogabile per altri due.

Il patrimonio immobiliare di proprietà di Asp è costituito da alloggi destinati all’edilizia residenziale e ad uso ufficio per complessive 80 unità immobiliari. In particolare, si tratta di 29 alloggi, 10 uffici, 4 negozi e 37 autorimesse/garage su cui risultano attualmente in essere 44 posizioni contrattuali.

All’Azienda Casa di Reggio Emilia è affidata la gestione dei contratti e dei canoni di locazione, il servizio di bollettazione e l’attività di recupero crediti, qualora necessaria. Acer si occuperà inoltre di tutte le attività inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e metterà a disposizione le proprie competenze di gestione e mediazione sociale, al fine di consolidare la qualità della coesione ed inclusione sociale dell’utenza.

L’Azienda Casa si impegna infine a sviluppare azioni innovative e programmi strategici funzionali ad incrementare la redditività economica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare gestito.

Al fine di garantire accessibilità, trasparenza e affidabilità delle informazioni tecnico-amministrative connesse alle attività e ai servizi affidati, Acer metterà a disposizione degli uffici competenti di Asp un collegamento telematico agli archivi gestionali dell’Azienda, tramite cui è possibile verificare in tempo reale la situazione del patrimonio affidato in gestione (consistenza, dotazione, rilievi, tipologia, superfici, etc.) e le posizioni soggettive ad esso riferibili (nuclei assegnatari, alloggi vuoti, titoli di occupazione, canoni di locazione).

Il cospicuo patrimonio immobiliare di Asp Carlo Sartori si aggiunge al patrimonio di altri 35 Comuni, enti, società e proprietari privati che portano a circa 5250 il totale degli alloggi affidati in gestione ad Acer; numeri che premiano le competenze dell’Azienda Casa di Reggio Emilia, in grado di interpretare e rispondere efficacemente ai bisogni gestionali degli enti e degli utenti.