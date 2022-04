Oggi e domani, alla Casa delle Storie di Reggio: “Fuochi. Ragazze ribelli, coraggiose e libere” del Teatro dell’Orsa

Pubblicità





















Di importanti figure femminili se ne è parlato per tutto il festival “Le Donne in scena”, organizzato da Dina Buccino, in collaborazione con Teatro San Prospero – On Art e altre realtà reggiane e che ha visto come protagoniste attrici, autrici, artiste poliedriche, che hanno messo in scena “il femminile” con tutte le proprie sfaccettature.

A chiudere il festival non può esserci nulla di più appropriato che uno spettacolo che narra di più donne insieme. Donne che hanno lasciato le loro orme nella storia tra libri, narrazioni, racconti. Donne che hanno, o hanno avuto, una vita che merita di essere raccontata: o per approfondire il loro percorso, o per scoprire quelle il cui nome è ad alcuni sconosciuto ma non meno importante.

Venerdì 1 e sabato 2 aprile alle ore 21 alla Casa delle Storie, “Fuochi. Ragazze ribelli, coraggiose e libere” del Teatro dell’Orsa, di e con Monica Morini, al pianoforte Claudia Catellani, collaborazione Annamaria Gozzi, regia di Bernardino Bonzani.

Fuochi ci porta all’origine, con Antigone, l’antenata greca protagonista delle opere di Sofocle che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia, che si è ribellata al suo destino imposto mosso da una forte voglia di combattere, per incontrare un destino diverso. “Dal mito alla vita”, su uno stesso filo immaginario e atemporale camminano Rosa Parks, l’attivista statunitense figura-simbolo del movimento per i diritti civili che con la sua disobbedienza porta a cambiare la legge sugli autobus dell’Alabama, Malala Yousafzai, il più giovane Premio Nobel per la pace, che con la sua fiducia e tenacia è riuscita a combattere per il diritto all’istruzione – bandito da un editto dei talebani – delle donne della città di Mingora, per permettere che la didattica fosse diritto per tutti. E ancora Samia Yusuf Omar campionessa olimpica che, inseguendo il sogno del diritto allo sport, lascia la Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra. O Nellie Bly prima giornalista ad inventare la scrittura d’inchiesta.

Tutte donne libere che hanno aperto nuove strade, anche per noi, e mandato in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano.

Info e prenotazioni: orsa@teatrodellestorie.com – 351 5482101

Biglietto: intero 12 Euro, ridotto 10 Euro