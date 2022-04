Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 2 aprile 2022

Pubblicità





















Temporanee schiarite al primo mattino sulle pianure con addensamenti invece in area appenninica. Nuvolosità in aumento nel corso della mattinata anche di tipo cumuliforme, associata a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, più probabili lungo i rilievi con quota neve in abbassamento nelle ore notturne ed al mattino fino a 600-700 metri ed in nuovo rialzo verso i 1000 metri dalle ore pomeridiane. Possibilità di brevi nevicate localmente miste a pioggia a quote inferiori nei rovesci più intensi.

Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Temperature in diminuzione piuttosto sensibile. Minime comprese tra 3 e 6 gradi ; massime comprese tra 11 e 13 gradi. Venti deboli-moderati inizialmente ancora meridionali in progressiva rotazione dai quadranti settentrionali nel corso della giornata , con locali rinforzi lungo i rilievi e durante i rovesci. Mare tra mosso e poco mosso.

(Arpae)