Volley, Gara 1 amara per la Green Warriors: contro Macerata Sassuolo cede 3-1

Volley, Gara 1 amara per la Green Warriors: contro Macerata Sassuolo cede...

Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off non sorride alla Green Warriors Sassuolo, che al Fontescodella di Macerata cede 3-1 (22-25 25-14 25-19 25-22) contro la CBF Balducci Helvia Recina.

L’avvio di match è di marca neroverde, con Civitico e compagne che partono forte: le sassolesi acquisiscono fin da subito un buon vantaggio, che poi sono brave ad amministrare fino al 22-25 finale.

Dal secondo parziale – però – la musica cambia: Macerata si scrolla di dosso le incertezze del primo set e cresce in ogni fondamentale. Le neroverdi lottano con le unghie con i denti, ma per tutti e tre i parziali successivi si trovano a rincorrere, con le avversarie più efficaci a muro ed in attacco e meno fallose.

Le due formazioni si incontreranno di nuovo domenica prossima ma a parti invertite: Civitico e compagne proveranno quindi a sfruttare il fortino Palaconsolata per a pareggiare i conti e portare Macerata alla bella, che in caso si giocherebbe di nuovo nelle Marche.