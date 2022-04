Bologna: giovane pusher arrestato dai carabinieri in zona Corticella

Pubblicità





















I Carabinieri della Stazione Corticella, durante il fine settimana, hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, un giovane 17 enne straniero, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

I militari, mentre si trovavano nei pressi dei giardini pubblici “Luigi Giacomo Marmocchi” liberi dal servizio e in abiti borghesi, hanno bloccato e successivamente identificato il giovane pusher, dopo averlo visto cedere ad un 32 italiano, originario del sud Italia, due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 1. Nella disponibilità del minorenne, i Carabinieri hanno rinvenuto altre due dose di cocaina pari ad 1 grammo e una somma in denaro complessiva di euro 630,00. Dalle indagini condotte dai militari, il pusher era bene organizzato nella sua attività, infatti, non appena era in possesso della cocaina, inviava messaggi WhatsApp ai suoi clienti, indicandogli così l’ora e il luogo del successivo scambio. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura competente come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato è stato associato all’Istituto di pena minorile, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.