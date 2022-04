Sabato al Teatro Celebrazioni di Bologna Magical Mistery Story – The Beatles Live Again

Pubblicità





















Il 9 aprile (ore 21:00) The Beatbox, insieme a Carlo Massarini, porteranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna Magical Mistery Story – The Beatles Live Again.

Lo spettacolo è molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four. A dare vita a questo progetto quattro musicisti dal curriculum più che nobile, Marco Breglia, Filippo Caretti, Jacopo Finazzo e Federico Franchi, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano.

Lo show attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni con esecuzioni fedelissime a quelle originali riportando alla luce l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La scaletta ripercorre la storia della band dai primi successi al Cavern Club di Liverpool fino ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970; i Beatbox ripropongono fedelmente le hit della loro discografia con un’accuratezza esecutiva assoluta restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. Carlo Massarini storico conduttore e giornalista farà da filo conduttore, raccontando la storia dei Beatles svelandone aneddoti e curiosità.

Biglietti: da 23,00 a 343,50 euro. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Green Pass rafforzato.