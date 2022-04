Dal 19 aprile aprono le iscrizioni ai nidi sassolesi

Pubblicità





















Da martedì 19 aprile e fino a lunedì 9 maggio sarà possibile effettuare l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia comunali e privati convenzionati di Sassuolo.

Possono presentare domanda per l’ammissione a settembre i genitori dei bambini nati o che nasceranno entro il 30.06.2022 e per l’ammissione a gennaio 2023 genitori dei bambini nati o che nasceranno entro il 30.09.2022

Lunedì prossimo, 11 Aprile, a partire dalle ore 18,30 presso sala Biasin, in via Rocca 22, si svolgerà un incontro con alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione, coordinatori pedagogici, educatrici. Sarà attivo anche il collegamento in meet.

Per chi vorrà partecipare in modalità online dovrà trasmettere il proprio indirizzo mail a paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it per ricevere il link al quale collegarsi.

Nidi aperti:

Sabato 9 aprile

Nido Parco dalle ore 9,30 alle ore 12,30 visita a piccoli gruppi, ad iscrizione. Spazio Bambino presso Nido Parco visita a piccoli gruppi, ad iscrizione.

Il Sole e la Luna dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Mercoledì 27 aprile

San Carlo dalle 17 alle 18.30, visita a piccoli gruppi, ad iscrizione

Sabato 30 aprile

Baby Giò dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ; Cipì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; Sant’Agostino dalle 9.30 alle 12.30 visita a piccoli gruppi, ad iscrizione.

Mercoledì 4 maggio

Nido Parco dalle 17 alle 18.30, visita a piccoli gruppi, ad iscrizione

Sabato 7 maggio

I Folletti dalle 9.30 alle 12.30; San Carlo dalle 9.30 alle 12.30; Cbf Trottola presso nido San Carlo dalle 9.30 alle 12.30; Il Girotondo dalle 9.30 alle 12.30

Per iscriversi contattare il n: 0536 880776 – e-mail: paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it