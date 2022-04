Fiorano: “In Riserva si fa festa!”

Sabato festeggiamenti per i 40 anni della Riserva delle salse di Nirano

Pubblicità





















La Riserva Naturale delle Salse di Nirano compie 40 anni e per l’occasione è prevista l’attività laboratoriale “In Riserva si fa festa”, in cui verranno costruiti strumenti musicali con materiali di recupero ed eco-friendly. Appuntamento il 9 aprile alle ore 15.00, presso Cà Rossa (via Rio Salse II – tronco 2).

L’attività è a numero chiuso con un costo di 5 euro a partecipante. È necessario prenotarsi compilando il form online rintracciabile sul sito del Comune e attendere conferma di disponibilità.

Si consiglia abbigliamento comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga, pantaloni lunghi, scarpe chiuse. Ricordiamo l’obbligo di utilizzo della mascherina secondo normativa, e per le escursioni è richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking.

I partecipanti sono tenuti a rispettare il Regolamento della Riserva Naturale e le vigenti disposizioni in materia di anti-contagio. Info e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it – 0522.343238 – 342.8677118; sito: www.fioranoturismo.it.