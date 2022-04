Tommaso Paradiso al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 7 e l’8 aprile

Pubblicità





















Il 7 e l’8 aprile Tommaso Paradiso arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna con lo Space Cowboy Tour (già Sulle Nuvole Tour), prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Gli show della tournée sono stati riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo. Lo spettacolo di Bologna era stato inizialmente previsto il 3 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile, in occasione della quale sarà possibile ascoltare dal vivo le canzoni del primo album da solista “Space Cowboy”, uscito lo scorso 4 marzo. Prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), “Space Cowboy” è un disco che, nato durante la pandemia, rivela a cuore aperto l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

Prezzi biglietti: 41,40 € – L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).