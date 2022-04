Castelfranco Emilia, al via il percorso partecipato con le Associazioni del territorio per la co-progettazione degli eventi estivi

Pubblicità





















Castelfranco Emilia, partecipazione e confronto con i cittadini al centro dell’azione amministrativa. Ieri ha infatti preso il via un ulteriore nuovo percorso partecipato lanciato dal Comune al mondo associativo e dedicato alla co-progettazione fianco a fianco degli eventi estivi, che dà così continuità all’esperienza avviata nello stesso periodo lo scorso anno e poi proseguita anche in occasione delle ultime festività natalizie.

Un modus operandi che, lo ricordiamo, vede le realtà associative coinvolte direttamente dall’Amministrazione comunale non solo nella realizzazione delle iniziative, ma anche nella fasi dedicate all’ideazione e alla progettazione degli eventi “insieme, tutti seduti, metaforicamente parlando, dallo stesso lato del tavolo, in un costruttivo gioco di squadra – dichiara l’Assessore alla Promozione del territorio e alle Politiche partecipative del Comune di Castelfranco Emilia Silvia Cantoni – a questo bando in cui come Amministrazione mettiamo peraltro a disposizione un supporto economico di 40mila euro, hanno dato la propria adesione 26 associazioni, un trend in crescita costante rispetto alle esperienze degli scorsi anni. Numeri di cui siamo veramente fieri perché rappresentano, senza titubanze, la bontà e la forza di questa linea che abbiamo deciso di imprimere sin da subito, anche sul fronte degli eventi e che speriamo possano consolidarsi nel tempo. Così facendo, poi, ”ha concluso” stiamo dando ancora una volta slancio a un altro tema per noi centrale, quello della coesione a beneficio di tutta la Comunità nell’ottica di una città sempre più viva e policentrica”.