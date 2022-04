Fiaccolata per la Pace venerdì a Casalgrande

Pubblicità





















Si terrà venerdì 8 aprile la Fiaccolata per la Pace, organizzata dalla Scuola Santa Dorotea in collaborazione con il Comune di Casalgrande. Un’iniziativa per richiamare la pace e condividere insieme alla comunità casalgrandese un momento di riflessione.

La fiaccolata partirà dal Parco Amarcord alle ore 20.00, per terminare di fronte alla casa comunale in Piazza Martiri della Libertà dove verrà condiviso un momento di preghiera e si ascolteranno brevi pensieri sulla pace fatte dai bambini.

Stiamo vivendo un momento estremamente complicato, ogni giorno assistiamo inermi alle immagini che provengono dal fronte. La scuola, la famiglia e la comunità intera hanno l’importante compito di trasmettere ai bambini e ai ragazzi valori di solidarietà e di speranza, celebrando la pace, la fratellanza e il rispetto verso gli altri.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla fiaccolata e a indossare un accessorio (sciarpa, cappello, giacca, maglietta) dei colori della pace, inserendosi in corrispondenza del colore indossato, per formare un grande arcobaleno per le vie di Casalgrande.