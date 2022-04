Modena, due denunce della Polizia di Stato: una per tentato furto e detenzione stupefacenti, l’altra per possesso di oggetti atti ad offendere

Modena, due denunce della Polizia di Stato: una per tentato furto e...

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha deferito in stato di libertà uno straniero di 32 anni per tentato furto, spaccio di sostanze stupefacenti e soggiorno illegale.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione, da parte del personale addetto alla sicurezza di un centro commerciale in zona Madonnina, di un uomo che aveva tentato di asportare due confezioni di cuffie audio. Percependo un forte odore acre provenire dalla sua persona, gli operatori lo hanno perquisito rinvenendo, nella tasca dei suoi pantaloni, 8 dosi di cocaina ed un pezzo di hashish. L’uomo è stato altresì trovato in possesso di 660 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nella notte, alle ore 01:30 circa, personale della Squadra Volante durante il normale servizio di controllo del territorio, ha denunciato uno straniero di 27 anni per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli agenti, durante il controllo di un parco del centro cittadino, hanno notato l’uomo che aveva nella sua immediata disponibilità una sega a pettine, modello regolabile, di 25 cm. Dopo averlo perquisito, gli operatori hanno rinvenuto, occultata all’interno dei suoi pantaloni, una tenaglia. L’uomo è stato denunciato anche per aver violato la misura di prevenzione emessa dal Questore di Modena del Divieto di accesso in quell’area urbana.