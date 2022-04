Osservatorio InfoJobs sul mercato del lavoro 2021 in Emilia Romagna

Pubblicità





















Dopo un periodo caratterizzato dai riflessi e dalle conseguenze della pandemia che si sono necessariamente riversate sul mondo del lavoro, il tanto atteso spiraglio di riapertura dello scenario lavorativo sembra esserci.

A testimoniarlo sono i dati raccolti da InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che ogni anno realizza l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro 2021 analizzando le offerte pubblicate sulla job board e verificando così l’andamento del lavoro nella Penisola.

A catturare l’attenzione sono le evidenze registrate in Emilia-Romagna, regione che si conferma al secondo posto nella classifica delle regioni con più annunci di lavoro, con il 17,2% del totale nazionale delle offerte.

L’Emilia-Romagna, uno dei motori dell’imprenditoria italiana, testimonia la vivacità del lavoro che nel 2021 si è tradotto sul territorio in quasi 80.000 annunci da parte delle aziende e che rappresenta una crescita anno su anno del +37,5%, un dato importante e superiore rispetto alla media nazionale pari al +29%.

LA GEOGRAFIA DELLE OFFERTE DA PARTE DELLE AZIENDE IN REGIONE

Guardando alle province, Bologna conquista nel 2021 il terzo posto a livello nazionale (condiviso con Bergamo) con il 4,2%. Non solo il capoluogo di regione, ma anche Modena è nella top 5 delle province a livello nazionale, chiudendo la classifica con il 3,2% del totale degli annunci in Italia nel 2021, posizione a parimerito con Verona.

Concentrandosi esclusivamente sui dati regionali, invece, vediamo: Bologna al primo posto (24,5%), seguita da Modena (18,5%) al secondo posto, Reggio Emilia (13,8%) al terzo, Parma (11,7%) al quarto ed in chiusura top 5 Piacenza (8,6%). A poca distanza troviamo le province di Forlì-Cesena (7,5%), Ravenna (6,3%), Rimini (4,8%) e Ferrara (4,5%).

LE CATEGORIE PROFESSIONALI CON MAGGIOR NUMERO DI OFFERTE

Nel 2021 la categoria professionale con il maggior numero di offerte di lavoro in Emilia-Romagna è stata Operai, produzione, qualità (29,9%), seguita da Acquisti, logistica, magazzino (13,3%) entrambe le prime posizioni seguono il trend evidenziato nella classifica nazionale; mentre al terzo posto troviamo Commercio al dettaglio, GDO, Retail (8,2%); al quarto Amministrazione, contabilità, segreteria (7,4%) e infine al quinto posto Vendite (6,4%).

Nella top 10 delle categorie professionali che hanno registrato il maggior numero di offerte da parte delle aziende, nel 2021 in Emilia-Romagna, si attestano anche Ingegneria (4,1%) al sesto posto a livello regionale e Informatica, IT e Telecomunicazioni (3%), al settimo.

LE PROFESSIONI CON MAGGIOR NUMERO DI OFFERTE

Analizzando le quasi 80.000 offerte di lavoro pubblicate dalle aziende in regione emerge una sostanziale coerenza rispetto a quanto emerso per le categorie professionali.

L’Emilia-Romagna, regione caratterizzata da un rinomato territorio industriale attivo in diversi settori: dall’agroalimentare, all’edilizia, passando per l’intramontabile settore automobilistico solo per citarne alcuni fra i più noti e portabandiera dell’imprenditoria italiana nel mondo, è un luogo in cui il 2021 ha visto il fiorire di nuove opportunità di business e di lavoro.

Ecco la top 10 delle professioni più richieste nel 2021:

1 Magazziniere

2 Assistente di vendita

3 Operatore di macchine cnc

4 Venditore

5 Montatore elettromeccanico

6 Operatore della produzione alimentare

7 Addetto alla pulizia delle camere

8 Specialista di back office

9 Operaio addetto all’imballaggio manuale

10 Consulente di gestione aziendale

La conferma del tessuto imprenditoriale della regione è sostenuta delle professioni più richieste sul territorio, come ad esempio: l’Operatore di macchine cnc, che ritroviamo al terzo posto e che spesso svolge la sua mansione all’interno di industrie metalmeccaniche o automobilistiche, o ancora al sesto posto l’Operatore della produzione alimentare che nella regione Emilia Romagna trova la sua collocazione in diverse tipologie di aziende per la produzione di prodotti di origine animale e vegetale tipici della food valley.

*Fonte: analisi InfoJobs sulle offerte pubblicate in piattaforma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.