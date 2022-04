A S.Ilario, domenica, omaggio a Chopin con Enrico Padovani

Pubblicità





















Domenica 10 aprile (ore 16.00) la rassegna Allegro con Spirito al Centro Culturale Mavarta prosegue con il concerto del pianista Enrico Padovani. Un interprete d’eccezione per un programma dedicato a Fryderyk Chopin con brani da Notturni, Mazurke, Sonate e Ballate

Enrico Padovani è pianista e compositore. Il suo originale stile compositivo, che si riallaccia alla Kosmische Musik degli anni ‘70, è caratterizzato prevalentemente dall’utilizzo del suono reale del pianoforte a coda unitamente a sovrapposizioni multiple di suoni sintetici.

Come pianista ha vinto 13 premi fra nazionali, europei ed internazionali. Si è esibito sia come solista che come musicista da camera in numerosi teatri e rassegne concertistiche. Nel 2015 ha inciso un disco monografico dedicato all’opera di Chopin per l’etichetta discografica ZeroDB Classic riscuotendo notevole successo di critica in Italia ed Europa e superando in breve tempo il milione di ascolti in streaming su Spotify. Per il teatro di prosa ha curato l’intera colonna sonora dello spettacolo “Un Figlio del Nostro Tempo” di Odon von Horvath messo in scena al Teatro Due di Parma. Ha inoltre curato le musiche di scena per “Pene d’amor perdute” di William Shakespeare, e composto la musica dell’opera digitale NFT “Non-Fungible Fungi” del visionario artista sudamericano Alexander Main.

Allegro con Spirito è un’iniziativa del Corpo Filarmonico di S.Ilario sostenuta e promossa dal Comune di Sant’Ilario d’Enza. In attesa del recupero del concerto rinviato il 27 marzo con il Duo QuattroNove, il prossimo appuntamento della rassegna è per il 24 aprile “Jar of Jazz. Racconti di musica e vita” del trio Three for Jazz.

Ingresso a offerta libera (con misure anti-covid vigenti).

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – centroculturale@mavarta.it