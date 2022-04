Il 10 e il 18 aprile Villa Tosi-Bellucci a Vignola aperta alle visite

Pubblicità





















In occasione della Festa dei Ciliegi in fiore, l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire alle visite di cittadini e turisti Villa Tosi-Bellucci, la sede del Comune di Vignola. La villa ottocentesca, progetto dell’architetto Giuseppe Maria Soli con gli affreschi di Pietro Minghelli, sarà aperta la mattina, dalle ore 10.30 alle 12.00, di domenica 10 aprile e lunedì 18 aprile, in concomitanza con le giornate in cui, nel pomeriggio, è prevista per le vie del centro di Vignola la sfilata dei carri fioriti. Sarà l’occasione anche per ammirare da vicino il dipinto seicentesco di Elisabetta Sirani “Giustizia accompagnata dalla Carità e dalla Prudenza”, di proprietà comunale, di recente spostato nell’ufficio del sindaco.

Villa Tosi-Bellucci potrà essere visitata grazie ai volontari delle associazioni culturali Mezaluna – Mario Menabue e Università della Terza età Natalia Ginzburg che faranno da guida. La visita è gratuita, ma occorre prenotare via mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it. Ogni mattina, sia il 10 che il 18 aprile, partiranno tre visite guidate alle 10.30, alle 11.00 e alle 11.30: quando ci si prenota si è pregati di dare un’opzione preferenziale per l’orario desiderato.