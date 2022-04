Premio Via Emilia: iscrizioni aperte sino al 15 maggio

Pubblicità





















C’è tempo fino a domenica 15 maggio per iscriversi alla quarta edizione di “Via Emilia – la Strada dei Cantautori”: la manifestazione canora che durante il mese di giugno si articolerà in diverse serate lungo le principali piazze del territorio fino alla finalissima di giovedì 7 luglio in piazzale Della Rosa a Sassuolo.

L’Associazione Concertistica “Carmina et Cantica”, ideatrice e promotrice del Festival giunto alla sua quarta edizione sotto la direzione artistica di Beatrice Bianco, propone la nuova generazione cantautorale quale prezioso patrimonio di continuità della canzone italiana. Il progetto, attraverso la sua programmazione e realizzazione, intende rendere omaggio ai cantautori, che, con la loro musica e le loro indimenticabili canzoni, hanno creato la storia musicale del nostro Paese, testimoniando la ricchezza culturale e le qualità artistiche dell’Italia intera.

Le selezioni per il concerto finale si svolgono nel mese di giugno prevalentemente nei Comuni del distretto ceramico dove è nato, ma non solo: ai cinque Comuni che hanno partecipato all’edizione 2021 – Maranello, Formigine, Fiorano, Modena e Sassuolo – altri hanno aderito con interesse e partecipazione, tra cui Rubiera e Ravenna, a riconferma della volontà di valorizzare voci nuove del bel canto italiano.

La manifestazione si articola in serate canore dove si esibiranno i diversi concorrenti e verranno presentati anche aneddoti e curiosità di vita vissuta da parte dei grandi nomi della canzone d’autore e dello spettacolo, che saranno ospiti dei diversi appuntamenti e che saranno intervistati da Marco Barbieri.

Per partecipare è necessario presentare due brani, una cover e un brano a libera composizione, ed un terzo brano inedito che dovrà presentare nel testo la Via Emilia e il suo territorio. Tutte le informazioni e le modalità d’iscrizione sono reperibili sul sito internet www.premioviaemilia.it

La giuria dell’edizione 2022 è composta da Marco Barbieri, Presidente; Cristina Ferrari, sovrintendente Teatro Municipale di Piacenza; Francesco Genitoni, scrittore; Roberto Alperoli, poeta e direttore artistico Poesia Festival; Marco Biscarini, compositore di musica per film; Stefano Seghedoni, compositore e direttore d’orchestra; Pietro Pazzaglini, presidente Associazione Concertistica Carmina et Cantica.