Vestiti ed effetti personali vicino ai resti umani rinvenuti a Maranello

Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, in zona boschiva del Comune di Maranello al di sopra dell’argine sinistro del torrente Tiepido, come noto, sono stati rinvenuti dei resti umani – un teschio ed alcune ossa degli arti superiori – contenuti in un telo di cellophane, alcuni vestiti ed effetti personali – una maglietta a maniche lunghe di colore bianco con delle stampe, un maglione dolcevita nero, un maglione di colore rosso scuro, un reggiseno rosso e un orecchino in oro giallo.

I resti cadaverici sono stati sottoposti a sequestro ed affidati all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Modena, per gli accertamenti medico-legali. Ad oggi non e nota l’identità della persona di cui sono stati rinvenuti i suddetti resti. Le indagini sono in corso.

Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili al riguardo contatti i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena ai numeri 059/3166065 – 059/3166111.