La Squadra Mobile, acquisito un video di recente divulgazione su un’aggressione da parte di una ragazza nei confronti di una coetanea, ha avviato immediate indagini. Sull’attività di identificazione dell’autrice, che è in corso, vige il massimo riserbo. Allo stato, il fatto non risulta essere oggetto di denuncia o di segnalazione al numero di emergenza.