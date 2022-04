Modena, cercasi balie per gattini neonati orfani

Pubblicità





















Sono decine i gattini, orfani o malati, che ogni anno vengono recuperati e portati al Gattile intercomunale di Modena e che, per sopravvivere, hanno bisogno di assistenza continua da parte di volontari competenti e formati. Il ruolo della “balia felina”, figura indispensabile per l’accudimento dei cuccioli rimasti orfani, sarà spiegato nell’incontro in programma giovedì 14 aprile, alle 20.30, nella sala conferenza della Palazzina Pucci (largo Pucci 40) e aperto a tutte le persone interessate.

Organizzato dal Gattile intercomunale e dall’Ufficio Diritti animali del Comune di Modena, l’incontro fornisce informazioni sull’impegno che si richiede a una balia, su come comportarsi quando si trovano dei gattini e come aiutarli quando è necessario. I cuccioli di gatto fino ai tre mesi di vita hanno bisogno di essere nutriti e accuditi quasi come un bambino piccolo. Chi si mette a disposizione per svolgere il ruolo di balia porta a casa propria il gattino per il tempo necessario, sotto la supervisione degli operatori del Gattile che forniscono anche tutto il materiale e il cibo necessario.

E, per conoscere meglio il Gattile intercomunale, sabato 30 aprile, dalle 11 alle 17, sarà possibile partecipare al primo Open day della nuova struttura in strada Pomposiana 292/A. Durante la giornata, oltre a visitare la struttura composta tra un corpo principale con l’ambulatorio veterinario e da tre oasi feline (una per i cuccioli, una per i gatti adulti sani con abitudini domestiche e una per gli animali con problemi di salute), sarà possibile partecipare ad attività organizzate per i più piccoli e a un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.