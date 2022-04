Reggio Emilia: gioielli opere d’arte del Chierici sfilano in Spagna su abiti flamenco

Pubblicità





















Brillano di luce e di pace internazionale i gioielli della classe VD Oreficeria del liceo artistico statale Gaetano Chierici, che hanno sfilato all’Espacio del monastero Santa Clara, a Siviglia, posti ad ornare abiti flamenco. E’ il risultato eccezionale di un Pcto (alternanza scuola lavoro), realizzato dal maestro orafo, la docente Isabella Bigliardi, con la classe VD, che ha coordinato il progetto. Tema ispiratore: l’Alhambra di Granada.

Gli studenti della VD hanno realizzato 20 pezzi, veri capolavori, che riecheggiano lo stile e la tradizione flamenca, tra cui un collier monospalla in argento finemente lavorato, corone per capelli, fermacapelli in ottone dorato, argento e cubic zirconia, rame e smalto a fuoco, diversi paia di orecchini in argento, ottone dorato, perle, smalti e plexiglass.

Il progetto è iniziato nel novembre 2020, con l’accademia Mario Foroni della Valeggio sul Mincio e la Essdm (Escuela Superior Sevilla de Moda). Gli studenti del Chierici hanno realizzato i gioielli che, nella sfilata, hanno impreziosito gli abiti flamenco realizzati dalla Essdm.