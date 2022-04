Bmr Basket 2000, recupero pre-pasquale casalingo in C Gold con il fanalino Olimpia Castello

Bmr Basket 2000, recupero pre-pasquale casalingo in C Gold con il fanalino...

Recupero pre pasquale per la Bmr Basket 2000, in campo al PalaRegnani contro il fanalino Olimpia Castel San Pietro, in una gara tutt’altro che scontata. Già, perché sebbene arrivino da 7 sconfitte consecutive, i bolognesi hanno messo paura nell’ultimo turno alla Virtus Imola, dominatrice incontrastata del girone, costringendola al supplementare prima di alzare bandiera bianca, a dimostrazione che in questo torneo ogni gara può regalare sorprese. Bene farà la Bmr a ricordarsi di un precedente amaro, quello della sfida arrivata appena prima di Natale con Castelnovo Monti, quando finì battuta a sorpresa: chiaro, il momento dei bianco-rosso-blu è decisamente felice, come dimostrato le tre vittorie di fila, ma per portare a casa il poker occorrerà scendere sul parquet con la dovuta concentrazione, lottando su ogni pallone per portare a casa un successo che blinderebbe di fatto il secondo posto.

L’avversario – Olimpia Castello

Ultima in classifica insieme a -4 dalla coppia Montecchio-Francesco Francia e già rassegnata a cercare la salvezza nei prossimi playout, l’Olimpia Castello è guidata da coach Serio e, nel corso del mercato, ha aggiunto esperienza in cabina di regia, con l’ex Imola Dalpozzo, oltre a centimetri e muscoli sotto i tabelloni, con l’innesto di Zeneli, centro di origine albanese arrivato dalla C Gold toscana, che al momento è il miglior marcatore dei suoi con 11,2 punti di media. Sotto i tabelloni va tenuto d’occhio anche il 39enne Musolesi, esperto centro che viaggia a 8,6 ad allacciata di scarpe, mentre tra gli esterni spicca Masrè (9,1). La sfida d’andata vide la Bmr imporsi 70-58.