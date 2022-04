Oltre 65 grammi di cocaina e hashish nello zaino: 23enne arrestata a Modena dalla Polizia di Stato

Pubblicità





















La Squadra Volante ha tratto in arresto una giovane italiana di 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Transitando in via delle Costellazioni, gli agenti hanno notato un uomo che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga, come per eludere un eventuale controllo. Durante la fuga ha lanciato a terra un involucro in cellophane, appurato successivamente contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 12,24.

Da accertamenti info-investigativi eseguiti nell’immediatezza, gli operatori sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo e a quella della compagna, che è stata rintracciata poco tempo dopo dagli agenti che stavano perlustrando la zona alla ricerca del fuggitivo. Avendo mostrato segni di agitazione e presumendo che anche lei potesse occultare della droga, è stata sottoposta a controllo di Polizia. All’interno dello zaino che portava con sé sono stati trovati 51 involucri di cellophane termosaldati di colore bianco di varia “pezzatura” contenenti 26,76 grammi di cocaina e 39,23 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e la somma in contanti pari a 365 euro.

La perquisizione è stata estesa al domicilio, dove gli agenti hanno rinvenuto un contenitore con frammenti di hashish, materiale per il confezionamento e 1410 euro in contanti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.