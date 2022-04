Pubblicità





















Vigili del Fuoco al lavoro su di un incendio che, a Spilamberto in via dei Fabbri, ha interessato una officina per la riparazione di veicoli. Ad essere coinvolta l’area verniciatura e alcuni mezzi ricoverati all’interno. Danni rilevanti, non si segnalano feriti. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco con 12 uomini, che sono riuscite a limitare la propagazione delle fiamme.