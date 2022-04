Bologna, Linea verde del tram: riparte il percorso di informazione e ascolto

Dal 19 aprile nuovo ciclo di 3 incontri pubblici online per illustrare gli sviluppi del progetto e raccogliere segnalazioni, bisogni e proposte

Prosegue la progettazione del primo tratto della Linea verde che collegherà il centro di Bologna con Corticella e Castel Maggiore, e riprende il percorso di informazione e ascolto dei cittadini portato avanti dal Comune, in collaborazione con i quartieri Navile e Porto-Saragozza e la Fondazione Innovazione Urbana.

A partire dal 19 aprile è infatti in programma un nuovo ciclo di 3 incontri pubblici online rivolti agli abitanti e alle realtà presenti lungo il tracciato dal centro di Bologna a Corticella. Gli incontri hanno l’obiettivo di informare i cittadini e le cittadine sugli sviluppi del progetto, nonché di raccogliere segnalazioni, bisogni e proposte, in particolare in relazione al tema delle trasformazioni dello spazio pubblico connesse all’inserimento della nuova Linea nelle diverse zone interessate. Agli incontri saranno presenti l’assessora Valentina Orioli, i Presidenti dei Quartieri interessati e i tecnici del Comune di Bologna.

Ecco il programma dettagliato degli incontri:

martedì 19 aprile 18.30 – 20.30 – zona Centro storico/Bolognina

18.30 – 20.30 – zona Centro storico/Bolognina martedì 26 aprile 18.30 – 20.30 – zona Croce Coperta

18.30 – 20.30 – zona Croce Coperta mercoledì 4 maggio 18.30 – 20.30 – zona Corticella

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando un modulo on line https://www.untramperbologna.it/2022/04/05/linea-verde-del-tram-iscriviti-agli-incontri-online-sul-progetto/

Dal 9 maggio al 14 giugno, saranno inoltre attivati dei punti informativi in presenza nelle zone della Bolognina, di Croce Coperta e di Corticella, per fornire un servizio di prossimità alle persone che vorranno porre domande sul progetto e portare le proprie segnalazioni.

Resta sempre attiva inoltre la possibilità di richiedere appuntamenti in digitale, anche alla presenza dei tecnici del Comune se necessario, scrivendo una mail a: trambologna@fondazioneinnovazioneurbana.it

Per restare sempre aggiornati sul progetto: https://www.untramperbologna.it/