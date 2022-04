L’assessore Ara incontra i Carabinieri coinvolti nel contrasto alla microcriminalità adolescenziale in zona Corticella

Pubblicità





















Si è svolta questa mattina la cerimonia di ringraziamento dell’Arma dei Carabinieri per la collaborazione del personale coinvolto nelle attività di contrasto alla microcriminalità che hanno interessato alcuni adolescenti nella zona di Corticella.

L’assessore alla Scuola Daniela Ara, insieme al consigliere Francesco Fanelli in rappresentanza del Quartiere Navile, ha incontrato i Carabinieri della stazione di Bologna Corticella al Centro civico “William” Michelini e ha consegnato una pergamena, a nome dell’Amministrazione comunale, nelle mani del Luogotente Pietro Gaetano della Stazione di Corticella, ringraziandolo per la tempestività e la sensibilità dimostrate nell’affrontare una situazione delicata, prevenendo efficacemente possibili sviluppi negativi. Alla cerimonia ha presenziato il Capitano Benedetto Paolucci, Comandante di Compagnia Bologna Centro.

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per il lavoro fatto in collaborazione con il Quartiere Navile e i servizi educativi del Comune nell’individuare i ragazzi che si erano aggregati in maniera sbagliata, a volte violenta, utilizzando l’autorevolezza delle forze dell’ordine senza perdere di vista la relazione con i ragazzi e con le famiglie, che spesso chiedono aiuto in queste situazioni -. È stato il commento di Daniele Ara, che ha sottolineato come – il disagio giovanile, spia di un malessere presente tra gli adolescenti aggravato dalla pandemia, ha trovato una lodevole attenzione da parte dell’Arma. Mi preme sottolineare – ha aggiunto Ara – l’importante contributo da parte del Comandante della Stazione Corticella, Pietro di Gaetano, unitamente ai suoi uomini e in collaborazione con gli uffici comunali e la Polizia Locale, con il quale mi sono confrontato nei momenti più critici, per l’espletamento del delicato compito istituzionale a tutela dei minori e delle loro famiglie”.