Lions Day: presentato il programma delle iniziative che si terranno il 24 aprile alla Reggia di Rivalta

Pubblicità





















Dopo due anni di interruzione forzata a causa della pandemia, domenica 24 aprile torna alla Reggia di Rivalta il Lions Day, la giornata mondiale che celebra l’associazione internazionale di servizio più numerosa al mondo, fondata negli Stati Uniti nel 1917 da Melvin Jones.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Provincia, Comitato italiano paralimpico della Regione Emilia Romagna e Associazione Insieme per Rivalta, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, ospitata nella Sala Rossa del Municipio di Reggio Emilia, a cui hanno partecipato Andrea Baldrati, officer del Distretto Lions 108 Tb per il Lions Day, Fabrizio Sevardi, presidente della 10° Zona Lions, in rappresentanza anche di Domenico Scalabrini, presidente della 11° Zona Lions, Mauro Fontanesi del Comitato Organizzatore del Lions Day, e Lanfranco De Franco, assessore alla Casa e alla Partecipazione del Comune di Reggio Emilia.

“Nonostante la fruizione del Parco sia limitata alla sola Corte ducale, l’area verde davanti al Palazzo, – a causa dell’imponente lavoro di restauro e recupero funzionale già iniziato che porterà alla piena valorizzazione del Parco e del Giardino segreto della Reggia di Rivalta, capitolo centrale del Progetto Ducato Estense a Reggio Emilia – i Lions non hanno voluto rinunciare all’atteso appuntamento primaverile che vede impegnati nella sua organizzazione gli oltre 300 soci degli 11 Club reggiani – ha spiegato nell’introdurre la conferenza stampa Andrea Baldrati, officer del Distretto Lions 108 Tb per il Lions Day – L’iniziativa infatti rappresenta l’occasione per incontrare le famiglie e presentare le tante attività di servizio gratuite e volontarie – in ambito sanitario, educativo, sportivo, culturale e artistico – realizzate tutto l’anno insieme alle associazioni e alle istituzioni locali a favore dei Cittadini e della Comunità”.

“Non può che farci molto piacere la ripresa di questo incontro, dopo il blocco forzato determinato dalla Pandemia, che è divenuto una tradizione dei Lions Club reggiani ed è atteso da tanti” ha sottolineato l’assessore alla Partecipazione Lanfranco De Franco, nel ringraziare gli organizzatori. “Ancora una volta con un programma bello e importante che descrive l’impegno di servizio dei Lions in molteplici campi e valorizza un luogo di così forte significato quale è la Reggia di Rivalta – ha ricordato l’assessore De Franco – Anche con questa iniziativa, dunque, i Lions testimoniano quel legame solidaristico, propositivo e d impegno volontario che li lega a tutta la comunità”.

Fabrizio Sevardi, presidente della 10° Zona Lions, al tavolo in rappresentanza anche della 11° Zona Lions, ha quindi spiegato le finalità di questa giornata che coinvolge piccoli e grandi: “Questa edizione si caratterizza per impegno sociale e divertimento, temi conduttori del programma della giornata dedicata allo sport, come strumento di amicizia e di aggregazione, ma anche mezzo di educazione al sacrificio e alla sana competizione; alla salute, con particolare attenzione alle azioni di sensibilizzazione e di prevenzione; alla cultura e alla formazione per diffondere la conoscenza e far crescere le competenze; e infine alla solidarietà e allo spirito di servizio che stanno alla base dell’azione dei Lions”.

Andrea Baldrati, officer del Distretto Lions 108 Tb per il Lions Day, ha quindi illustrato il ricco programma di iniziative organizzate per domenica 24 aprile: “Alle ore 9 il primo appuntamento con una camminata non agonistica, aperta a tutti, su un circuito di lunghezza variabile di 4, 7 e 12 chilometri immersi nella bellezza del verde della storica reggia settecentesca, ispirata, in scala e con stili minori, alla famosa Reggia di Versailles. Sempre alle 9 è fissata la partenza dell’ “Ottavo Trofeo Lions Day”, la gara podistica competitiva per il settore giovanile organizzata da Lega Atletica leggera Uisp Reggio Emilia (categorie Primi passi M/F 2017/15, Pulcini M/F 2014-13, Esordienti M/F 2012/11, Ragazzi M/F 2010/09, Cadetti M/F 2008/07). (E’ gradita la pre-iscrizione entro giovedì 21 aprile per scuole e gruppi a Insieme per Rivalta 339.1387435. Quota di iscrizione di 2,00 euro per le gare giovanili, competitive e non competitive). Secondo lo spirito lionistico, saranno premiati con medaglie e biscotti tutti i partecipanti. A tutte le scuole che si presenteranno con un minimo di 10 iscritti saranno consegnati buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico. Il programma della mattina si concluderà con le dimostrazioni di Tiro con l’Arco (inizio ore 10), a cura del Gruppo Regium Lepidi Sagittis – Arcieri Val d’Enza. Le attività pomeridiane riprenderanno alle ore 15.30 con le performance degli atleti disabili impegnati a gareggiare in diverse discipline. Alle 16 i cani molecolari della Protezione Civile daranno dimostrazione delle loro straordinarie abilità. E dalle ore 16 anche l’esibizione dei giovani musicisti del gruppo “Tetra Saxophone Quartet” che allieteranno il pubblico con un repertorio che spazia dalla musica Barocca al Novecento, alla musica da film”.

Uno spazio importante sarà dedicato anche alla prevenzione e alla salute: “Dalle ore 15 si potranno effettuare esami gratuiti del sangue per il controllo della glicemia ed esami preventivi gratuiti della vista grazie a personale specialistico che utilizzerà un rifrattometro ottico digitale di ultima generazione – ha ricordato l’officer Baldrati – Nel corso della giornata è attiva la raccolta di occhiali usati che, una volta rigenerati, saranno distribuiti alle persone bisognose. L’iniziativa rientra nel programma mondiale “Sight First” dei Lions, chiamati anche Cavalieri della vista”.

Sempre presente nell’organizzazione di questa grande giornata di festa collettiva l’Associazione “Insieme per Rivalta”, rappresentata in conferenza stampa dal presidente Giuliano Mainini, il quale ha ricordato che “domenica 24 aprile, dalle ore 15, i volontari saranno a disposizione per accompagnare i visitatori alla scoperta del Giardino Segreto, spiegare il progetto di riqualificazione attualmente in corso – che comporta un investimento di 6,8 milioni euro interamente finanziati dal ministero della Cultura (Mic) – e illustrare l’aspetto della Reggia e dei Giardini alla conclusione dei lavori, prevista nella primavera del 2023”.

“I Soci Lions, che operano sul territorio della provincia di Reggio Emilia da oltre 60 anni – ha sottolineato, a conclusione della conferenza stampa, Mauro Fontanesi del Comitato Organizzatore del Lions Day – domenica 24 aprile saranno presenti nel parco della Reggia con diversi gazebo dove, grazie all’ausilio di mezzi audiovisivi, presenteranno alcuni dei principali service nazionali e internazionali e saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a richieste di approfondimento, raccogliere suggerimenti e proposte di intervento, riflettere su nuovi obiettivi da condividere e da raggiungere insieme alla Comunità”.

Per tutta la giornata nell’area della festa saranno in funzione anche diversi punti ristoro dove gustare prelibatezze e specialità locali.