Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 16 aprile

Al mattino sereno o poco nuvoloso con formazione nella tarda mattinata di nubi cumuliformi a ridosso delle pianure del Po e possibilità di qualche fenomeno a carattere di rovescio; nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme e possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco più probabili sul settore occidentale. Temperature minime in aumento tra 8 e 11 gradi, qualche grado in meno nelle aree extra urbane: massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra i 16-17 gradi del settore costiero e i 20-21 gradi delle pianure interne. Venti deboli-moderati da nord-est con rinforzi sul settore costiero e sui rilievi, in intensificazione nel corso della serata. Mare mosso con moto ondoso in aumento; in serata molto mosso.

(Arpae)