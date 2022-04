Bmr Basket 2000 batte l’Olimpia Castello 86-80

Pubblicità





















La striscia positiva della Bmr Basket 2000 prosegue nel recupero casalingo con l’Olimpia Castello, dove cinque uomini in doppia cifra permettono ai bianco-rosso-blu di regolare il coriaceo fanalino di coda del torneo di C Gold. Menzione d’obbligo per il giovane prodotto del vivaio Paparella, autore di tre conclusioni pesanti dai 6,75; dall’altra parte l’ultimo ad arrendersi è Salsini, che tuttavia non basta ad evitare l’ottavo ko di fila ai bolognesi.

BMR BASKET 2000-OLIMPIA CASTELLO 2010 86-80

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Sprude 12, Longagnani 7, Dias 12, Longoni 10, Magini 2, Fontanelli, Paparella 9, Pini 12, Germani 5, Magni 15, Coslovi 2. All. Diacci.

OLIMPIA CASTEL SAN PIETRO: Masrè 5, Lori, Sabattani, Govi 7, Dalpozzo 2, Salsini 34, Biasco, Zeneli 15, Musolesi 6, Costantini 9, Locci 2, Pieri. All. Serio.

Arbitri: Ronda e Sabatino di Piacenza.

Note: parziali 20-8, 43-32, 67-55.