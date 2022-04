La “corrida dell’angelo” lunedì 18 aprile. Modifiche alla viabilità

Pubblicità





















In occasione della “Corrida dell’Angelo” in programma lunedì 18 aprile a Modena, alcune strade del centro storico sarà sospesa la circolazione per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica organizzata dall’associazione sportiva La Fratellanza 1874 col patrocinio di Comune e Provincia di Modena della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Croce blu di Modena e col sostegno di Bper Banca.

Partenza e arrivo sono ai Giardini ducali quindi le strade coinvolte con le chiusure al traffico, a partire dalle 14.30 e fino alle 18, sono: corso Cavour, via 3 Febbraio, via Emilia Centro, largo Porta Sant’Agostino, viale Vittorio Veneto – piazzale Risorgimento, viale Rimembranze, viale Martiri Libertà, largo Porta Bologna, via Emilia Centro, corso Canalgrande.

Le corse in realtà sono due che si disputano sullo stesso percorso: quella competitiva parte alle 15 e prevede due giri, per un totale di otto chilometri, mentre quella non competitiva (un solo giro) prevede la partenza alle 16 e ci si può iscrivere anche il giorno stesso: la segreteria della “Minicorrida”, infatti, sarà aperta ai Giardini ducali anche nella mattinata di lunedì 18 aprile. La quota richiesta ai partecipanti, per un massimo di 5mila persone, è di 5 euro. Per informazioni: www.corridadisangeminiano.it.