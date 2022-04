Doppio intervento per il Soccorso Alpino ieri sull’Appennino modenese

Pubblicità





















Nel pomeriggio di ieri i tecnici della stazione modenese del Soccorso Alpino sono stati impegnati in un doppio intervento, in aiuto di due giovani escursionisti in difficoltà. Il primo soccorso è stato portato ad una giovane che, durante una camminata con un’amica non distante dalle Cascate del Bucamante è scivolata, riportando una dolorosa frattura ad un arto inferiore. Subito si sono mobilitate le squadre della stazione Monte Cimone del SAER, insieme ad EliPavullo.

Purtroppo a causa del forte vento, l’elicottero è riuscito a sbarcare solo tecnico di elisoccorso e medico, senza poter effettuare il recupero. La donna, una venticinquenne residente in provincia di Frosinone, è quindi stata imbarellata e trasportata dagli operatori del Soccorso Alpino fino alla strada carrabile, dove è stata affidata all’ambulanza e condotta all’ospedale di Baggiovara.

Quasi contemporaneamente, un altro allarme ha portato due squadre del Soccorso Alpino sulla parete nord del Monte Cimone: un alpinista ventinovenne residente in provincia di Ragusa si è trovato in difficoltà mentre scendeva, perfettamente attrezzato, il sentiero sul versante nord della montagna. I tecnici del SAER, insieme ad una squadra di Carabinieri, hanno raggiunto il giovane e, nonostante un violento temporale, lo hanno calato con le corde fino a Piancavallaro, dove è stato affidato ad un gatto delle nevi e riportato a valle incolume.