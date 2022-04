Montale, in conclusione l’intervento sulla ciclabile a fianco di via Vandelli

Nuova illuminazione, telecamera e riasfaltatura per il tratto che va da via Vecchi a via Vivaldi

Pubblicità





















Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo sulla manutenzione delle piste ciclabili, in un’ottica di maggiore attenzione alla mobilità alternativa e sostenibile. A Montale è in fase di completamento l’intervento per la nuova illuminazione e il rifacimento del manto stradale della ciclabile a fianco di via Vandelli, nel tratto da via Vecchi a via Vivaldi. Si tratta di un segmento stradale di 1,2 chilometri che collega un’ampia area abitata al centro di Montale, interamente riasfaltato e illuminato con nuovi corpi luminosi. L’intervento sarà presto completato con una nuova telecamera Targa System, in grado di leggere le targhe in ingresso all’abitato e fornire tempestivamente informazioni preziose alle Forze dell’Ordine.

“La ciclabile che costeggia via Vandelli – spiega il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi – era un intervento atteso e un impegno con la comunità montalese che abbiamo mantenuto. Un investimento importante, di oltre 300mila euro, per rendere più sicura e fruibile anche nelle ore notturne una ciclabile strategica per i montalesi e non solo. Crediamo fermamente nella mobilità ciclabile, come conferma la recente elaborazione del Biciplan, e siamo convinti che la giusta direzione sia proprio promuovere una mobilità alternativa, mettendo le persone in condizione di poter scegliere la bicicletta o altri mezzi a zero emissioni in sicurezza”.