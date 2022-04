Pubblicità





















Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, è risultato positivo al Covid 19, in seguito al tampone molecolare eseguito il 19 aprile. Le condizioni di salute sono buone, a parte un po’ di febbre e raffreddore.

Poletti dovrà restare in isolamento per almeno sette giorni per poi sottoporsi a un nuovo tampone per verificare se la positività è ancora presente o meno. Nel frattempo le funzioni di sindaco saranno delegate al vice sindaco Michele Gulinelli.