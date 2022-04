I Servizi dei Carabinieri in occasione del “Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”

I Servizi dei Carabinieri in occasione del “Formula 1 Rolex Gran Premio...

Anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna saranno impiegati nei servizi appiedati o a bordo di veicoli (auto, moto ed elicottero) preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza e all’incolumità dei tifosi in arrivo a Imola, in occasione del “Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”, un appuntamento dal 22 al 24 aprile 2022 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Una raccomandazione utile per i tifosi, sugli oggetti “vietati” e “ammessi” per entrare in Autodromo, è disponibile alla voce “INGRESSI E PARCHEGGI” delle “FAQ – DOMANDE FREQUENTI / INFO UTILI” del sito internet dell’Autodromo di Imola