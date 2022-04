Rete gas danneggiata in via Pia durante la posa della fibra ottica

Come noto questa mattina a Sassuolo, all’altezza dell’incrocio tra viale Peschiera e via Pia, si è verificata la rottura di una condotta della rete di distribuzione del gas. Il guasto è stato causato dalle operazioni di posa della fibra ottica da parte di un’azienda terza che, nel corso degli scavi, ha danneggiato in modo consistente la tubatura.

I tecnici del Pronto Intervento di Inrete si sono subito recati sul posto e hanno dato avvio alle operazioni di messa in sicurezza, chiudendo le valvole a monte e a valle del tratto interessato dalla rottura. In questo modo, è stato possibile limitare la sospensione del servizio alle sole utenze dell’area limitrofa.

Sul posto, data la forte entità della dispersione sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto all’evacuazione a titolo precauzionale di alcune palazzine poste in corrispondenza dell’incrocio. La riparazione definitiva verrà eseguita nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle necessarie prescrizioni di sicurezza.