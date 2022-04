A Formigine il turismo scesce

Pubblicità





















Secondo i dati elaborati dal Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna, nel 2021 tra i Comuni della provincia, Formigine si posiziona al secondo posto dopo Modena per numero di turisti (più di 44.000) e pernottamenti (148.500).

Il flusso maggiore si registra da maggio a ottobre e riguarda soprattutto turisti italiani provenienti da tutte le regioni, anche del Sud. Il dato sui turisti stranieri non è comunque trascurabile, contando fino a 9.500 presenze soprattutto da Germania e Francia.

Lo sforzo intrapreso in questi anni per rendere attrattiva la città sta portando risultati, grazie anche a un tessuto ricettivo altamente qualificato e diversificato.

L’Assessorato al Coordinamento Eventi e Turismo è già da tempo al lavoro per progettare nuove manifestazioni che mantengano elevata l’attrattività di Formigine.

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio si terrà “Formigine Comics”, raduno in centro storico dei cosplayer, persone abbigliate in costume da eroi dei cartoni animati e dei fumetti. L’iniziativa prevede l’esibizione di “SunyMao” (nota per aver partecipato allo show televisivo “All Together Now”), Dj set e bancarelle a tema.

Il 14 e il 15 maggio ci sarà la prima edizione di Eutierra Green Fest, mostra-mercato dedicata alla natura. Il parco del castello ospiterà l’antiquariato per giardini, mentre piazza Calcagnini parlerà di ecologia e prodotti della green economy. Nel parco di Villa Gandini si troveranno varie aziende agricole, di florovivaismo e giardinaggio; una mostra sugli insetti, laboratori e corsi sugli intrecci delle erbe palustri e sui Bonsai.

Il mese di maggio si chiude con il Motor Valley Fest, che prevede l’esposizione di vetture dei brand più prestigiosi, mostre tematiche e un interessante collezione di auto storiche a pedali costruite a partire dal 1880.