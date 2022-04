Arianna Blasi trascina Maranello Nuoto con un oro e un argento ai Campionati italiani primaverili lifesaving

Pubblicità





















Iniziati mercoledì 20 i Campionati italiani primaverili lifesaving di categoria.

Nella piscina del centro federale di via Mecenate, impegnati nella prima parte che si è appena conclusa le categorie esordienti A e Ragazzi.

Per Maranello Nuoto unica formazione modenese ai blocchi con 11 atleti qualificati nella cat. Ragazzi e 15 esordienti con un’ottima performance generale che vede i gialli di coach Fabrizio Sfondrini concludere nelle classifiche a squadre rispettivamente quinti e undicesimi.

La performance collettiva dei più grandi è in gran parte per merito di Arianna Blasi strepitosa nei 100 torpedo vinti in sicurezza con 1’07”92 precedendo De Monte (Gorizia) e Capretti (Rane Rosse), 5^ Nicole Carzacchi e 11.ma Francesca Ingrami.

La Blasi ha mancato il bis per la sciocchezza di 57/100 nei 200 superlifesaver. Nonostante il successo in solitaria nella prima serie in 2’51”94, Arianna è stata preceduta dalla laziale Giorgia Cianfrocca (Acc. Nuoto Marino) che si era aggiudicata la serie 4. Di nuovo 5^ Carzacchi e 12^ Ingrami.

A livello maschile ottime le prestazioni di Riccardo Bartolacelli che con 4 record personali coglie come miglior risultato il 6° posto nel superlifesaver.

Buone anche le staffette femminili con un 5°posto ad ostacoli, 7° sia nella mista che nel trasporto manichino.

I campionati continuano fino a lunedì con le categorie junior cadetti e senior.