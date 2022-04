Ovetti Kinder, non c’è salmonella nel campione analizzato dai Nas

RAVENNA (ITALPRESS) – Come confermato dai Nas all’Agenzia Italpress, non è stata rilevata la presenza di salmonella nell’ovetto “Kinder Sorpresa” che un privato cittadino aveva consegnato alla stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna lo scorso 15 aprile, dopo che la Ferrero aveva reso noto la decisione di bloccare le confezioni prodotte nello stabilimento belga di Arlon. Il referto delle analisi microbiologiche svolte dall’Istituto Superiore della Sanità, ha quindi escluso che l’ovetto in questione facesse parte del lotto contaminato.

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).